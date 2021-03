Warner Music UK, en partenariat avec Apple Music et Rothco, a publié « Saylists », une collection de listes de lecture remplies de musiques sélectionnées pour soutenir l’orthophonie.

Destinées aux plus jeunes, les « Saylists » se composent de chansons qui répètent des sons considérés comme difficiles pour les personnes souffrant de formes de troubles de la parole et du son (SSD).

À l’aide d’un algorithme exclusif conçu par Rothco, Apple Music a analysé sa bibliothèque de 70 millions de chansons à la recherche de paroles contenant des motifs de répétition couramment utilisés dans l’enseignement de la parole et l’orthophonie. Parmi les chansons figurent « Don’t Start Now » de Dua Lipa, « Good As Hell » de Lizzo et « Right Here, Right Now » de Fatboy Slim.

Le programme est conçu comme un complément à une stratégie plus large d’orthophonie où certaines syllabes, mots et phrases sont répétés encore et encore. Les « Saylists » visent à combattre la monotonie de cette thérapie et ont été sélectionnées par Warner et l’orthophoniste Anna Biavati-Smith. Actuellement, ces listes de lecture comprennent 173 pistes.

« Nous croyons pleinement au pouvoir de la musique et à sa capacité à changer la vie des gens pour le mieux », a déclaré Tony Harlow, PDG de Warner Music UK. « Aider les gens à s’exprimer est au cœur de ce que nous faisons, et nous espérons qu’en créant un outil thérapeutique engageant et accessible comme Saylists, nous pourrons aider tous ceux qui ont des difficultés à parler ».

Les « Saylists » sont désormais disponibles au Royaume-Uni et nous ne savons pas si elles seront également proposées dans d’autres pays.