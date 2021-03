Dans une déclaration publiée à la Commission australienne de la concurrence et de la consommation, Apple a rejeté l’affirmation selon laquelle l’App Store a créé un marché d’applications dominant, soulignant que les utilisateurs peuvent acquérir du contenu numérique à partir du Web et d’autres sources.

Apple et Google font l’objet d’une enquête de la part de l’ACCC concernant les politiques de l’App Store, l’autorité antitrust examinant les problèmes potentiels découlant de la prétendue domination de ces deux plates-formes. L’objectif est de comprendre si des tiers peuvent rivaliser sur un marché d’applications aux côtés de l’App Store et de Google Play, mais également si les réglementations de l’App Store, les frais de développement, les systèmes de notation, l’accès au marché et la collecte de données utilisateur sont conformes aux réglementations locales.

En réponse à ces allégations, Apple a déclaré qu’elle « traite les autres distributeurs d’applications, pour des plates-formes autres qu’iOS, comme des concurrents dont les prix et les politiques limitent la capacité d’Apple à exercer un pouvoir sur les développeurs ». En outre, la société n’est pas d’accord avec la thèse selon laquelle l’App Store est dominant sur le marché des applications, étant donné qu’elle n’a pas le monopole et que les utilisateurs peuvent accéder à d’autres canaux pour télécharger du contenu numérique : Web, boutiques d’applications Web comme Steam, les plates-formes alternatives comme Google Play et bien plus encore. De plus, les développeurs disposent de méthodes alternatives, à la fois pour la distribution et la perception des frais (en dehors des abonnements).

Enfin, la société a souligné le fait que les nombreuses innovations de l’App Store ont été motivées par la nécessité de suivre le rythme d’autres écosystèmes. Les achats intégrés, les conditions de tarification, le contenu éditorial de l’App Store, les abonnements, Apple Arcade, les codes promotionnels, les clips d’application et d’autres fonctionnalités sont cités comme exemples de réponses aux changements du marché non seulement dictés par Apple.