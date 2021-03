Selon une nouvelle étude, les applications frauduleuses connues sous le nom de « fleeceware » ont coûté aux consommateurs de l’App Store et du Google Play Store plus de 400 millions de dollars.

Les chercheurs en sécurité d’Avast ont identifié 204 applications Fleeceware avec plus d’un milliard de téléchargements sur l’App Store et Google Play. Les logiciels Fleeceware sont des applications qui attirent les utilisateurs avec des essais gratuits, mais qui facturent ensuite un abonnement très élevé.

Avast affirme que la plupart des titres Fleeceware sont des applications d’instruments de musique, des éditeurs d’images, des filtres d’appareil photo, l’astrologie, des lecteurs de code QR et des lecteurs PDF.

Au total, l’équipe a trouvé 134 applications Fleeceware sur l’App Store qui ont été téléchargées 500 millions de fois au total. Les estimations de Sensor Tower indiquent que les applications ont généré 365 millions de dollars de revenus. Les mêmes données indiquent que 70 applications Fleeceware sur le Google Play Store ont été téléchargées 500 millions de fois et ont généré 38,5 millions de dollars de revenus.

Comme le soulignent les chercheurs, si les applications tiennent généralement leurs promesses, elles surchargent fortement les clients car elles ne fournissent pas de fonctionnalités uniques. De nombreuses applications facturent des frais pouvant atteindre 3432 $ par an.

« Il semble qu’une partie de la stratégie de Fleeceware consiste à cibler un public plus jeune à travers des thèmes amusants et des publicités engageantes sur les réseaux sociaux avec des promesses d’installation gratuite », écrit Avast. « Au moment où les parents remarquent les paiements hebdomadaires, les Fleecewares ont peut-être déjà débité des sommes importantes. »

Étant donné que les applications Fleeceware ne sont pas considérées comme des logiciels malveillants, elles sont autorisées sur l’App Store et ont généralement accès aux canaux publicitaires officiels. De nombreuses applications Fleeceware s’appuient également sur de fausses critiques pour paraître authentiques.

Les chercheurs notent que Google et Apple prennent des mesures pour lutter contre les applications Fleeceware en offrant une plus grande transparence sur les achats intégrés. De plus, Apple semble intensifier ses efforts pour lutter contre les applications qui facturent des prix « irrationnellement élevés » pour les achats ou les abonnements intégrés.

Avast note que les consommateurs peuvent se protéger en évitant les applications qui offrent des essais gratuits de moins d’une semaine et qui ont des coûts d’abonnement très élevés. Avast recommande également aux utilisateurs de lire les critiques sur les blogs et les sites spécialisés pour voir si autant d’argent en vaut vraiment la peine.