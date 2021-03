Les nouvelles bêtas de tvOS sont généralement les moins discutées car elles sont souvent limitées aux corrections de bugs et aux améliorations du système d’exploitation. Cependant, la nouvelle bêta 5 de tvOS 14.5 cache deux nouveautés dignes d’être mentionnées.

Comme l’a souligné Steve Moser de MacRumors, Apple a supprimé toutes les références à Siri Remote dans la version bêta. Rappelons qu’Apple utilise le nom Siri Remote pour sa télécommande uniquement dans les pays où Siri est présent sur Apple TV. Dans tous les autres pays, la télécommande s’appelle Apple TV Remote et ce choix est probablement fait pour offrir une plus grande uniformité et moins de confusion.

Apple a également fait un petit changement dans le menu des télécommandes et des appareils, en changeant le « bouton d’accueil » en « bouton TV ». Cependant, les fonctionnalités ne changent pas, donc même ce changement n’a pas beaucoup d’influence sur les objectifs fonctionnels du logiciel. Avec tvOS 14.5, la société a optimisé les taux de rafraîchissement à 29,97 Hz et 59,94 Hz, ainsi que l’ajout de la nouvelle fonction d’accessibilité « Type to ‌Siri » et la possibilité de sélectionner les haut-parleurs de sortie par défaut pour l’application Podcast.