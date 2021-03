Près de deux ans après sa sortie pour iOS et tvOS, le client Steam Link débarque désormais sur le Mac App Store.

Avec Steam Link, les abonnés Steam peuvent utiliser un Mac comme hôte pour diffuser des jeux et jouer sur n’importe quel appareil.

En 2018, Steam Link a été rejeté par l’App Store car les directives d’Apple interdisaient le streaming de jeux sur iOS. Cependant, comme l’application n’offre pas de bibliothèque autonome et est basée sur l’hébergement, Apple l’a approuvée après un partenariat avec Valve sur une mise à jour conforme aux directives du magasin.

Les utilisateurs de Mac peuvent désormais installer l’application pour diffuser des jeux Steam à partir d’un autre ordinateur, comme c’était déjà possible avec l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV. Les données audio et vidéo sont envoyées de l’ordinateur vers Steam Link, tandis que l’entrée du contrôleur est renvoyée en temps réel. Pratiquement tous les jeux joués sur votre ordinateur peuvent être joués sur d’autres appareils compatibles à l’aide de Steam Link.

Valve explique que l’application fonctionne mieux sur une connexion réseau Ethernet ou 5 GHz et nécessite un Mac avec macOS High Sierra 10.13 ou version ultérieure. Les deux ordinateurs doivent être connectés au même réseau local pour exécuter Steam Link.

Steam Link est disponible gratuitement sur le Mac App Store.