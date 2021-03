Niantic et Nintendo ont annoncé un nouveau jeu de réalité augmentée basé sur la franchise « Pikmin » de la maison japonaise. Le nouveau titre sera disponible sur l’App Store d’ici la fin de 2021.

Pikmin est sorti pour la première fois en 2002 pour le Nintendo GameCube. Le but du jeu est de se faire passer pour le capitaine de l’espace Olimar et de récupérer les trente pièces de son vaisseau spatial dispersées sur une planète inconnue à l’aide des Pikmin, les mignonnes petites créatures qui peuplent les prairies et qui travaillent ensemble pour accomplir diverses missions.

Pour le moment, il y a peu de détails sur Pikmin AR, mais Niantic explique que ce titre vous permettra « d’explorer le monde réel avec vos amis Pikmin, avec des activités en jeu qui rendront la marche plus agréable ». Niantic et Nintendo avaient déjà collaboré dans le passé pour Pokémon Go, l’un des jeux les plus réussis jamais sortis sur l’App Store.

Shigeru Miyamoto de Nintendo a déclaré que la technologie AR de Niantic nous permettrait de découvrir le monde comme si nous vivions avec Pikmin tout autour de nous :

« La technologie AR de Niantic nous a permis de découvrir le monde comme si les Pikmin étaient secrètement autour de nous. Le but est de rendre la marche amusante et notre mission est de fournir aux gens une nouvelle expérience différente des jeux traditionnels. Nous espérons que Pikmin et cette application deviendront de bons compagnons lors de vos promenades. »

Pikmin AR devrait être lancé plus tard cette année et ce sera le premier titre créé par Tokyo Studio de Niantic depuis sa création en avril 2018.