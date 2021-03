Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple envisage d’adopter une conception hybride d’objectifs Fresnel pour ses casques de réalité mixte afin d’améliorer les performances optiques, d’offrir un large champ de vision et de maintenir un poids en dessous de 150 grammes.

Kuo note que la plupart des casques de réalité virtuelle utilisent des lentilles Fresnel, inventées il y a environ 200 ans pour focaliser les faisceaux de phares et pour permettre des distances focales ultra-courtes, mais la plupart de ces appareils pèsent entre 300 et 400 grammes et ont des formes volumineuses.

Les premiers casques Apple à réalité mixte pourraient au contraire adopter un design différent et offrir un poids inférieur à 150 grammes, puisque les objectifs utilisés devraient être plus simples et avec un champ de vision plus petit, puisque cet appareil offrira une expérience moins immersive que celle de la réalité virtuelle « totale ». Selon l’analyste, l’équilibre de ces exigences entre le champ de vision, la forme et le poids du casque sont les problèmes les plus critiques qu’Apple tente de résoudre.

Kuo explique qu’Apple vise à utiliser une lentille de Fresnel hybride composée de trois lentilles empilées pour obtenir un design fin et léger avec des performances optiques améliorées. Apple utilisera des lentilles en plastique léger avec des matériaux et des revêtements personnalisés pour correspondre à la transmission de la lumière du verre.

Le but de cette conception est d’améliorer le champ de vision et de réduire le poids et l’épaisseur. Ces lentilles de Fresnel plus légères sont censées être fournies par Young Optics et Genius Electronic Optical, mais leur coût est assez élevé.

Le premier casque MR (réalité mixte) d’Apple devrait faire ses débuts en 2022.