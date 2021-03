À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, Apple et l’Alliance for Water Stewardship font la promotion de leur engagement à long terme en faveur de la protection de l’environnement en Chine.

L’année dernière, le nombre de partenaires de la chaîne d’approvisionnement Apple qui ont reçu les certifications Alliance for Water Stewardship est passé de 5 à 13.

L’Alliance for Water Stewardship est une organisation mondiale dédiée à la promotion de la coopération entre les entreprises, les gouvernements et les organisations à but non lucratif afin d’encourager l’adoption de normes de système pour l’utilisation durable de l’eau. L’organisation certifie les fournisseurs Apple grâce à une évaluation complète par un auditeur indépendant pour confirmer si les entreprises respectent les normes de gestion responsable de l’eau.

« Nous sommes très heureux de voir de plus en plus d’entreprises de la chaîne d’approvisionnement Apple participer à notre programme de certification, ce qui démontre l’impact et la force de notre coopération avec Apple pour promouvoir une gestion durable de l’eau », a déclaré Xu Shenzhen, directeur du projet Asie-Pacifique de l’Alliance for Water Stewardship. « Une véritable gestion de l’eau nécessite de la collaboration et du leadership. Apple continue de relever la barre pour elle-même et pour les entreprises de la chaîne d’approvisionnement, donnant l’exemple à l’ensemble du secteur ».

En 2018, le partenariat a franchi une étape importante : Chunhua Technology, un fournisseur de circuits imprimés basé à Kunshan, est devenu la première entreprise du secteur électronique à obtenir la certification de niveau or de l’organisation. Depuis lors, le partenariat a permis de franchir de nouvelles étapes pour promouvoir les progrès dans la gestion de l’eau à travers le pays.

La collaboration entre Apple et l’Alliance for Water Stewardship est basée sur le « Clean Water Project » de l’entreprise, qui prévoyait d’économiser un total de 156,3 millions de mètres cubes de ressources en eau douce en 2020. Cette initiative fait partie de l’objectif d’Apple d’atteindre 100 % de neutralité carbone sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.