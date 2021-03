Poly Vita est un tout nouveau puzzle-game digne qui a fait son apparition sur l’App Store, avec un graphisme minimaliste et une série de mécaniques très intéressantes.

Le nouveau titre développé par Alejandro Zielinsky reprend les traits des puzzle-games mobiles les plus célèbres avec une vue isométrique, tout en apportant un gameplay frais et agréablement différent de d’habitude. Dans chaque niveau, vous devrez construire un chemin à travers des mondes fantastiques créés avec un style graphique très minimal mais en même temps riche en détails. Au cours de l’aventure, vous devrez affronter 30 niveaux avec une difficulté évidemment progressive et une courbe d’apprentissage bien équilibrée. Cette merveilleuse aventure est accompagnée d’une bande-son relaxante mais parfaitement contextualisée à l’expérience de jeu proposée par le développeur.

Poly Vita est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch avec iOS 11 ou version ultérieure. Ce titre propose également une solution d’achat unique au prix de 3,49 €, vous offrant l’expérience complète sans frais supplémentaires.

Poly Vita – 3,49 €