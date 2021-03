Facebook développe une version d’Instagram destinée spécifiquement aux enfants de moins de 13 ans, afin d’assurer une plus grande sécurité aux plus petits.

BuzzFeed News a découvert un mémo partagé en interne :

« Je suis ravi d’annoncer que pour l’avenir, nous avons identifié le travail de jeunesse comme une priorité pour Instagram et l’avons ajouté à notre liste de priorités H1. Nous allons construire un nouveau pilier pour les jeunes au sein du groupe de produits communautaires pour se concentrer sur deux choses : (a) accélérer notre travail d’intégrité et de confidentialité pour assurer l’expérience la plus sûre possible pour les adolescents et (b) créer une version d’Instagram qui permet aux personnes sous l’âge de 13 ans pour utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois. »

Actuellement, la politique d’Instagram interdit aux enfants de moins de 13 ans d’utiliser la plateforme. Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a confirmé plus tard que la société envisageait une version d’Instagram pour les plus petits :

« Les enfants demandent de plus en plus à leurs parents s’ils peuvent s’inscrire à des applications qui les aident à suivre leurs amis. Une version d’Instagram où les parents ont le contrôle, comme nous l’avons fait avec Messenger Kids, est quelque chose que nous explorons. Nous en partagerons davantage dans les mois à venir. »

Pendant ce temps, Instagram prend déjà des mesures pour limiter le partage de messages entre adultes et adolescents.