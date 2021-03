La nouvelle série Calls arrive sur Apple TV+ qui, disons-le tout de suite, est complètement différente de la plupart des autres séries thrillers.

Calls est entièrement racontée au travers de conversations téléphoniques de 12 minutes, une adaptation de la série française du même nom créée par Timothée Hochet en 2017.

Tout est raconté à travers de courtes séquences de conversations téléphoniques, avec une manière innovante de raconter des histoires mystérieuses d’étrangers dont la vie est bouleversée à la suite d’un événement apocalyptique. Apple décrit la série comme suit :

« Les neuf épisodes de 12 minutes sont racontés à travers une série d’appels téléphoniques qui utilisent une écriture nette, un talent vocal convaincant et des graphiques pour aider à transcrire les conversations dramatiques et sombres à l’écran. Ces scénarios transportent le public dans des situations familières qui deviennent rapidement surréalistes avec des moments passionnants et effrayants. Avec Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass et d’autres, Calls prouve que la véritable terreur réside dans votre propre interprétation de ce qui ne peut pas être vu à l’écran et des endroits effrayants où votre imagination peut vous emmener. »

Les neuf épisodes de la première saison de Calls sont déjà disponibles sur Apple TV+.