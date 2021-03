Apple perfectionne sa technologie de numérisation d’empreintes digitales sous l’écran, comme le confirme un nouveau brevet publié ces derniers jours.

Le nouveau brevet, intitulé « Détection d’empreintes digitales sous écran basée sur la lumière angulaire hors axe », explique comment un tel scanner d’empreintes digitales peut être rendu plus précis et plus fiable. Apple décrit sa technologie comme un système qui, contrairement à de nombreux autres capteurs d’empreintes digitales sous-écran existants, utilise la « lumière d’angle hors axe » pour lire plus efficacement les empreintes digitales sans augmenter la taille des composants.

La plupart des systèmes de balayage optique d’empreintes digitales sous l’écran utilisent la lumière émise par l’écran de l’appareil pour éclairer le bout du doigt de l’utilisateur, qui est ensuite réfléchi et renvoyé par de minuscules ouvertures entre les pixels de l’écran. De cette manière, un capteur sous l’écran peut alors lire l’empreinte digitale et authentifier l’utilisateur.

En raison du « débit et de la diffraction dans des conditions de faible luminosité », l’image d’empreinte digitale est susceptible de souffrir d’un faible contraste et d’un faible rapport signal/bruit, ce qui rend plus difficile la lecture de l’empreinte digitale et augmente le temps nécessaire pour authentifier un utilisateur .

Pour pallier à ce problème, Apple propose un système dans lequel la lumière angulaire hors axe du doigt est captée à travers une série « d’options de filtrage dépendant de l’angle entre l’écran et le capteur ». Cette méthode peut « améliorer le contraste des empreintes digitales et maintenir la compacité de l’ensemble du système de détection », explique Apple.

Les exemples énumérés dans le brevet se concentrent sur le fait que la technologie OLED est la plus adaptée pour exploiter ce système. Précisément, cela pourrait être l’une des nouveautés de l’iPhone 13.