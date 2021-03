En attendant la sortie de la version finale d’iOS 14.5, les concepteurs commencent déjà à réfléchir ce que pourrait offrir iOS 15, le futur système d’exploitation d’Apple, attendu lors de la prochaine WWDC. En attendant, l’un d’entre eux tente déjà d’imaginer les nouveautés d’iOS 15.

Lockscreen iOS 15

Commençons par l’écran de verrouillage, qui pourrait gagner le très désiré « Always On Display », qui ne sera activé que sur les appareils dotés d’écrans OLED. En plus de l’heure et de la date, des informations sur la météo locale et plus seront affichées. Ensuite, en passant à l’écran de déverrouillage réel, il sera possible de personnaliser les deux liens en bas, qui ne nous donnent actuellement que la possibilité d’activer rapidement la lampe de poche et la caméra.

De plus, le concept suppose l’arrivée de la fonctionnalité « Multi User ». Grâce à cette fonction, par exemple, il sera possible de créer des comptes limités pour les enfants, ou des comptes administrateurs, qui auront le contrôle total de l’appareil.

Homescreen iOS 15

Passons ensuite à l’écran d’accueil, qui pourrait être révisé graphiquement pour améliorer certains aspects liés à la convivialité de l’appareil. Le premier concerne le « Control Center », qui pourrait être activé par un geste pratique depuis les côtés gauche ou droit de l’appareil, afin d’éviter de pouvoir l’activer exclusivement à partir du coin supérieur droit. En plus de ce nouveau geste d’activation, un restylage graphique est également émis, sans pour autant déformer l’interface actuelle.

L’autre nouveauté graphique concerne le menu multitâche, qui est imaginé avec des graphismes plus proches de celui d’iPadOS et avec l’introduction du bouton tant souhaité pour pouvoir fermer toutes les applications en même temps.

En ce qui concerne les innovations fonctionnelles, l’arrivée d’un « gestionnaire de presse-papiers » est supposée. De cette façon, il sera possible d’enregistrer des notes et des liens de manière simple, qui peuvent toujours être trouvés grâce à un menu pratique, lequel pourrait être activé par un geste. Enfin, les dernières nouveautés concernent la fonctionnalité « Ne pas déranger », que nous pouvons personnaliser en choisissant à partir de quelle application nous souhaitons recevoir ou bloquer les notifications.

Que pensez-vous de ce concept iOS 15 ? Souhaitez-vous voir certaines de ces nouveautés ?