Dans une vidéo qui est devenue virale sur TikTok, une ancienne employée en Apple Store a révélé un prétendu programme spécial conçu pour « surprendre et ravir les clients les plus gentils » avec des avantages spéciaux.

L’utilisatrice TikTok @Tanicornerstone a expliqué que ce programme est toujours secret, car seuls les employés de l’Apple Store le savent :

« J’avais l’habitude de travailler pour Apple. Beaucoup de clients sont impolis, nous avons des psychopathe dans ce magasin… mais si vous êtes impoli avec le genius ou le personnel, vous résoudrez probablement votre problème, mais vous devrez payer.

Cependant, le personnel pouvait activer une sorte de programme « surprise et plaisir » pour les clients considérés comme gentils et vraiment extraordinaires.

Le personnel pourrait en effet dédier ces surprises à un nombre limité de clients, qui se sont par exemple retrouvés avec un iPhone remplacé gratuitement même en présence de dommages liquides. »

En pratique, selon cette ancienne employée, Apple a permis aux différents Apple Store de dédier des « surprises » aux clients les plus aimables, peut-être avec un remplacement gratuit ou un autre avantage qui n’était pas offert aux autres.

On ne sait pas si le programme surprise et plaisir est toujours en place ou s’il s’agit d’une politique de vente toujours plus verte. Alors à partir d’aujourd’hui, il est plus que jamais conseillé d’être plus souriant et gentil dans les Apple Store, même si votre iPhone, iPad ou Mac regorge de problèmes à résoudre.

Et vous, avez-vous remarqué quelque chose de similaire dans les Apple Store ?