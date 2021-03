Dropbox est probablement l’un des services cloud les plus populaires, car ses fonctionnalités de base sont entièrement gratuites. En revanche, Dropbox Passwords est une extension qui vise à fournir une plus grande sécurité aux utilisateurs qui utilisent Dropbox pour enregistrer leurs mots de passe.

Ce dernier n’est cependant pas un service gratuit et ceux qui veulent l’utiliser doivent payer un abonnement mensuel. Les mots de passe sont inclus dans l’abonnement Dropbox Plus avec d’autres avantages, mais une version gratuite sera bientôt disponible pour ceux qui souhaitent l’utiliser.

Dropbox a annoncé que les mots de passe seront disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs à partir du mois d’avril. La version gratuite comprendra quelques fonctionnalités de base, qui devraient être suffisantes pour ceux qui ne souhaitent pas payer l’abonnement mensuel. Par exemple, avec un forfait Dropbox Basic gratuit, les utilisateurs pourront stocker jusqu’à 50 mots de passe et y accéder n’importe où grâce à la synchronisation automatique sur jusqu’à trois appareils. De plus, Dropbox ajoutera une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de partager leurs mots de passe avec n’importe qui via l’application Passwords.