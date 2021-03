Apple a dédié un nouvel article à Caria, une application conçue pour la santé des femmes et pour aider à mieux comprendre et gérer la ménopause grâce à l’intelligence artificielle.

Créée par les co-fondateurs Arfa Rehman et Scott Gorman, Caria – anciennement connue sous le nom de Clio – est décrite comme « un guide personnalisé pour aider les femmes à comprendre les changements de la ménopause et à gérer divers symptômes ». L’application dispose de fonctionnalités telles qu’un assistant IA avec lequel les femmes peuvent discuter pour comprendre ce que les symptômes représentent et tracer leur chemin.

« Dans le domaine de la santé des femmes, l’avancement médical s’est concentré sur le contrôle des naissances et les traitements de fertilité, alors même que les femmes consacrent plusieurs années et une moyenne de 20000 $ à des traitements par essais et erreurs, à des visites chez le médecin et à des produits qu’elles essaient pour obtenir le bon diagnostic et les bons traitements pour la ménopause. »

Caria utilise l’intelligence artificielle pour offrir des données de santé personnalisées, des informations et des recommandations personnalisées sur le fitness, le bien-être et la nutrition.

Voici la déclaration d’Arfa Rehman :

« Il y a un manque d’éducation sur la ménopause et ses traitements dans la communauté médicale, car seulement 20% des programmes d’études supérieures de sages-femmes aux États-Unis ont un programme formel de ménopause. En conséquence, de nombreux professionnels de la santé n’ont pas la formation nécessaire pour diagnostiquer et traiter les symptômes de la ménopause, laissant souvent les femmes avec des options et un soutien insuffisants. »

Rehman et Gorman ont participé à un Apple Entrepreneur Camp en 2019, où ils ont pu travailler avec un ingénieur clé pour finaliser l’application. Les deux estiment que le programme a été « décisif » pour le développement de l’application en termes de fonctionnalité et de design.

Caria est disponible sur l’App Store et propose un niveau gratuit avec des fonctionnalités de base et une option premium avec des « programmes illimités créés par des experts » disponibles pour 6,49 € par mois ou 52,99 € par an.