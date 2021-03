Anthony Boyle jouera aux côtés d’Austin Butler et Calum Turner dans « Masters of the Air« , la nouvelle série Apple TV+. Dans la série, Boyle jouera le rôle du major Crosby.

Apple et Anthony Boyle ne sont pas tout à fait des étrangers, car l’acteur a également été choisi pour jouer dans le film Tetris aux côtés de Taron Edgerton. Il est récemment apparu dans la série limitée de HBO « Plot Against America » ​​en tant que beau-frère de Zoe Kazan. Il a également joué aux côtés de Nicholas Hoult dans le biopic « Tolkien ».

Basé sur le livre de Donald L. Miller, « Masters Of The Air » racontera l’histoire vraie et très personnelle de certains jeunes bombardiers de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. La série est écrite par John Orloff, qui a déjà travaillé sur « Band of Brothers », et Graham Yost, gagnant des Emmy et Golden Globe, qui sont également co-producteurs exécutifs. Produit par Apple Studios, Spielberg sera producteur exécutif via Amblin Television, avec les producteurs exécutifs Tom Hanks et Goetzman pour Playtone.

« Masters of the Air » peut être considéré comme la suite des mini-séries « Band of Brothers » (2001) et « The Pacific » (2010), réalisées pour HBO.