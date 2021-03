Lors d’une conférence d’investisseurs, le co-PDG de Samsung, Koh Dong-jin, a déclaré que Samsung réexaminait sa gamme de smartphones en raison de la pénurie de puces. Pour cette raison, la ligne Galaxy Note 2021 pourrait être sacrifiée.

Koh Dong-jin affirme qu’il existe actuellement un grave déséquilibre entre l’offre et la demande de puces dans le secteur informatique à l’échelle mondiale. Samsung essaierait de résoudre les problèmes d’approvisionnement, qui ne se limitent pas à Taiwan et à la Chine. Même l’usine au Texas n’est pas encore revenue à sa pleine production, à la suite de la tempête qui a frappé le pays en février dernier.

De plus, les problèmes de fabrication n’affecteraient pas seulement les puces Exynos de Samsung, mais également les puces Snapdragon de Qualcomm. Au départ, il était supposé que le manque de puces Qualcomm n’affecterait que les modèles de milieu et de bas de gamme, mais apparemment, il y a aussi des problèmes avec le nouveau Snapdragon 888. Samsung, en plus de son Exynos 2100, utilise également la puce Qualcomm sur certaines variantes de la série Galaxy S21.

La crise n’affecterait pas Apple

Selon MS Hwang, analyste chez Samsung Securities, TSMC, qui fabrique les puces pour Qualcomm, donne la priorité à Apple, son principal partenaire depuis des années. En outre, il a ajouté que le secteur des PC sera bientôt également affecté par la pénurie de puces. Le secteur de la télévision, en revanche, sera affecté par la hausse des prix des dalles LCD.

Pour ces raisons, Samsung semble avoir décidé, au moins pour 2021, de ne pas produire la série Galaxy Note. La décision d’abandonner la série Note a probablement aussi été motivée par les résultats des dernières années, qui ont vu des volumes de ventes moins élevés. De cette manière, l’entreprise pourra allouer des puces haut de gamme à la nouvelle génération de smartphones pliables.

Ce qui se passe dans le paysage technologique est, bien entendu, un signal important auquel il faut prêter attention, à ne pas sous-estimer pour le futur proche des smartphones, des PC et des téléviseurs.