Huawei va bientôt commencer à négocier des redevances pour offrir à Apple et Samsung l’accès à son portefeuille de brevets 5G.

Huawei est la société qui détient le plus grand nombre de brevets 5G au monde et tente désormais d’offrir des tarifs plus « raisonnables » à des entreprises comme Apple et Samsung pour créer une nouvelle source de revenus.

Le directeur juridique de Huawei, Song Liuping, a expliqué que la société négocierait des tarifs complets et des accords de licence croisée avec Apple et Samsung, promettant de facturer des tarifs inférieurs à ceux de concurrents tels que Qualcomm, Ericsson et Nokia. « Il est naturel pour Huawei de capitaliser sur ses brevets », a déclaré Song.

Les redevances pour un seul téléphone seront plafonnées à 2,50 USD, soit nettement moins que les frais initiaux de 7,50 USD de Qualcomm qui ont déclenché la bataille juridique avec Apple.

La possibilité de concéder sous licence les brevets 5G de Huawei à des prix abordables pourrait accélérer le travail d’Apple dans la création de modems internes à utiliser sur les iPhone après la fin de l’accord de fourniture avec Qualcomm.