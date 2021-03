Foxconn est l’un des partenaires Apple les plus importants pour la production de divers appareils et, à l’avenir, il pourrait également s’occuper de l’Apple Car. Ce n’est peut-être pas un hasard si l’entreprise chinoise a confirmé aujourd’hui son intention de construire de nouveaux véhicules électriques en Amérique du Nord à compter de 2023.

Foxconn choisira l’emplacement de sa nouvelle usine d’ici la fin de 2021, avec deux options : les États-Unis ou le Mexique. L’usine commencera à produire des véhicules électriques en 2023, mais Foxconn n’a fait aucune référence à Apple, ni même à l’Apple Car.

La société travaille depuis des années dans le secteur des smartphones, à tel point qu’elle est le premier assembleur d’iPhone au monde, mais la maturité actuelle du marché des smartphones a convaincu Foxconn de chercher ailleurs et de se concentrer aussi sur d’autres secteurs. La voiture électrique est le secteur du futur et Foxconn entend investir de plus en plus dans ce domaine.

Nous verrons si ce sera avec ou sans Apple et son Apple Car…