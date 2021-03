Un nouveau rapport publié par Opensignal offre un aperçu des performances de la 5G sur les nouveaux iPhone 12 et les smartphones Android aux États-Unis.

Parmi les 25 smartphones qui offrent les meilleures performances en 5G, on retrouve surtout les appareils Samsung, tandis que la gamme iPhone 12 a enregistré une augmentation de 2,3 fois par rapport à la vitesse des iPhones 4G. En général, les iPhone 5G ne parviennent pas à figurer dans le top 25.

Le Galaxy S21 se classe au premier rang, avec une vitesse de téléchargement 5G/4G moyenne de 56 Mbps. Samsung représente 60% de tous les smartphones dans le Top 25 des vitesses 5G aux États-Unis. TCL Revvl 5G et OnePlus 8T+ se positionnent respectivement à la deuxième et à la troisième place avec des moyennes de 49,8 et 49,3 Mbps.

Les iPhone 12 sont à la traîne par rapport à de nombreux appareils Android en termes de vitesses moyennes globales : les iPhone 12 Pro et Pro Max avaient des vitesses de téléchargement moyennes de 36,9 et 36,2 Mbps, tandis que les iPhone 12 et 12 mini arrivent à 29,6 et 32,9 Mbps.

Par rapport aux modèles 4G précédents, cependant, l’iPhone 12 a enregistré une augmentation de plus du double en termes de vitesse de téléchargement, ce qui est mieux que les différences entre les nouveaux et les anciens modèles Android. Comme le note OpenSignal, le mérite de cette augmentation revient à Qualcomm, qui a considérablement amélioré les performances 4G des modems Intel précédemment utilisés par Apple.

Ian Fogg, auteur de ce rapport et chef de l’équipe d’analyse d’OpenSignal, a déclaré que Samsung et d’autres fabricants d’Android étaient en avance sur Apple en ce qui concerne la conception RF, car divers composants du smartphone en plus du modem affectent les performances de la 5G/4G. Par exemple, le Galaxy S21 est la troisième génération de smartphones 5G de Samsung, tandis que la gamme iPhone 12 est la première pour Apple. La firme Cupertino pourrait combler cette lacune avec les prochaines générations de smartphones 5G.