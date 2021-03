Ces dernières semaines, les rapports d’utilisateurs recevant des appels de spam sur FaceTime ont augmenté.

Comme le rapporte Ars Technica, un nombre important d’utilisateurs ont reçu de fréquents appels FaceTime indésirables au cours des dernières semaines, en particulier aux États-Unis. Les personnes effectuant ces appels de spam utilisent Group FaceTime pour appeler jusqu’à 31 utilisateurs en même temps. Lorsque quelqu’un raccroche, un numéro différent rappelle immédiatement cet utilisateur, il devient donc difficile d’ignorer ces sonneries constantes.

Dans le forum d’assistance Apple, des dizaines d’utilisateurs ont signalé avoir reçu plusieurs appels FaceTime de numéros inconnus. « Depuis, j’ai reçu environ 7 appels indésirables au cours de la journée », déclare un utilisateur. « Quand j’ai compris ce que c’était, j’ai raccroché et on m’a appelé 11 fois de plus ».

Le volume élevé de rappels semble également être lié au fait que d’autres « victimes » qui reçoivent le premier appel de spam et ne répondent pas, puis rappellent ce qui a pour résultat de contacter simultanément toutes celles qui ont été initialement ajoutées.

Comment bloquer un numéro ? Malheureusement, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Étant donné que les appels FaceTime fonctionnent comme les appels téléphoniques normaux, l’utilisateur doit bloquer chaque numéro ou identifiant Apple, car il n’y a pas d’options pour bloquer plusieurs numéros à la fois ou pour recevoir des appels FaceTime uniquement des personnes de la liste de contacts.

Pour le moment, il n’y a donc pas de vraie solution autre que de désactiver complètement FaceTime dans les paramètres. Évidemment, avec cette solution personne ne pourra vous contacter via la plateforme Apple. Le seul espoir est qu’Apple ajoutera de nouvelles façons de filtrer les appels FaceTime avec une future mise à jour.