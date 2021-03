L’Apple Watch et les AirPods représentent sans aucun doute deux grands succès pour Apple, des succès qui permettent à la firme de Cupertino de rester fermement au sommet du marché des wearables.

Selon un nouveau rapport d’IDC, au quatrième trimestre 2020, 36% des produits expédiés dans ce segment de marché étaient des produits Apple. Grâce à sa grande polyvalence en termes de prix et de placement, l’Apple Watch a pu croître de 45% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les produits de la gamme AirPods ont progressé de 22%, un pourcentage qui connaît cependant un léger ralentissement par rapport à l’année précédente.

« Apple a de nouveau dominé le marché avec une part de 36,2% des expéditions au quatrième trimestre de l’année. Les expéditions de smartwatch ont augmenté de 45,6% grâce à l’attrait des trois modèles avec des gammes de prix différentes (Series 6, Watch SE, Series 3). Les expéditions d’AirPods ont également augmenté au cours du trimestre, bien que la croissance d’une année à l’autre ait ralenti à 22%. »

Les estimations d’IDC parlent de 55,6 millions d’appareils portables vendus au quatrième trimestre de 2020, une nette augmentation par rapport aux 43,7 millions du quatrième trimestre de 2019. Parmi les principaux concurrents, on trouve Xiaomi et Samsung, respectivement avec 13,5 et 13 millions d’unités vendues.