Avec la bêta 4 d’iOS 14.5, Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité dans Apple Music qui vous permettra d’accéder aux playlists « City Charts ».

Comme l’a découvert 9to5Mac dans le code d’iOS 14.5 bêta 4, les utilisateurs auront bientôt accès à des listes de lecture de plus de 100 villes à travers le monde avec les chansons les plus écoutées dans ces endroits. Voici comment Apple décrit les nouvelles listes de lecture City Charts :

« Découvrez ce qui est populaire dans plus de 100 villes à travers le monde avec des listes de lecture mises à jour quotidiennement. »

Pour le moment, il n’est pas encore possible d’accéder à ces listes de lecture ou de voir leur contenu, mais avec la sortie de la version finale d’iOS 14.5, les utilisateurs pourront découvrir les chansons les plus écoutées dans plus de 100 villes du monde. La liste des villes est également inconnue actuellement.