Greyhound et Wolfwalkers sont les deux premiers films originaux d’Apple TV+ à recevoir une nomination aux Oscars.

Bien qu’Apple n’ait pas obtenu de nominations pour les principales catégories du meilleur film ou du meilleur acteur/actrice, les premières nominations aux Oscars pour deux de ses titres originaux sont une reconnaissance très importante pour une plateforme née il y a un peu plus d’un an.

Le film Greyhound avec Tom Hanks a reçu une nomination pour le meilleur son avec Mang, World News, Soul and Sound of Metal. Le film, inspiré d’événements réels, raconte l’histoire du capitaine Ernest Krause (joué par Tom Hanks) qui dirige un convoi international de 37 navires, dans une mission perfide à travers l’Atlantique pour transporter des milliers de soldats et des fournitures importantes nécessaires aux forces alliées. .

Wolfwalkers est nominé pour le meilleur film d’animation aux côtés d’Onwar, Over the Moon, Shaun et Soul. Dans ce film, une apprentie chasseuse se rend en Irlande avec son père pour éliminer les derniers spécimens de loups. L’histoire prendra bientôt un tout nouveau tournant.

Le film Manx sur Netflix a obtenu 10 nominations. Les autres nominés pour le meilleur film sont The Father, Judas and the Black Messias, Minari, Nomadland, A Promising Woman, Sound of Metal, The Chicago 7 Trial.

La 93e cérémonie des Oscars aura lieu le 25 avril.