Au cours des dernières heures, Oman a bloqué Clubhouse car l’application ne disposait pas des autorisations appropriées pour être distribuée dans le pays. De son côté, Clubhouse en profite pour modifier certaines politiques sur le partage des contacts.

Comme le rapporte Reuters, les régulateurs des télécommunications d’Oman ont bloqué le Clubhouse pour « manque d’autorisations appropriées ». Les autorités gouvernementales ont ajouté que les applications de communication doivent obtenir une autorisation spéciale avant de pouvoir être distribuées à Oman.

Parallèlement, plusieurs associations de défense des droits de l’homme d’Oman ont lancé une série de manifestations en ligne, le hashtag #OmanBlocksClubhouse devenant rapidement l’un des plus populaires sur les réseaux sociaux du pays. Les associations accusent le gouvernement de censure, car sur Clubhouse, il était également possible de parler librement des aspects politiques et sociaux.

Ces derniers jours, Clubhouse a également fait face à plusieurs critiques pour la présence de salles traitant de sujets racistes et antisémites. En attendant, ses développeurs affirment qu’il ne sera bientôt plus nécessaire de partager la liste de contacts pour utiliser l’application et que de nouveaux outils seront fournis aux créateurs de salles.