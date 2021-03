L’automne dernier, le service d’abonnement aux jeux mobiles GameClub a annoncé son intention d’apporter des titres PC et console sur iPhone et iPad. Bonne nouvelle, « Tokyo 42 » et « Ancestors Legacy » sont maintenant disponibles sur iOS via GameClub.

« Tokyo 42 » est un jeu de tir en monde ouvert où les joueurs sont catapultés dans une version micro de Tokyo remplie d’assassinats meurtriers, de politique d’entreprise louches et de corruption. Les joueurs utiliseront leurs compétences de parkour pour assassiner des cibles de haut niveau, avec plusieurs niveaux de difficulté disponibles.

« Ancestors Legacy: Vikings », quant à lui, est un jeu de stratégie dans lequel les joueurs doivent prendre le contrôle d’une armée viking pour vaincre les ennemis, rassembler des ressources et piller les villes. Vous pouvez jouer à deux campagnes distinctes, chacune avec plusieurs heures de jeu disponibles. Vous avez besoin de tactique et de réflexion rapide, savoir exploiter le terrain, vaincre les ennemis et profiter de la couverture pour mener des attaques surprises.

« Tokyo 42 » et « Ancestors Legacy » sont tous deux disponibles via le service d’abonnement GameClub, un service de jeu mobile par abonnement. GameClub propose un essai gratuit de 30 jours, après quoi vous devrez souscrire à un abonnement de 4,99 $ par mois.