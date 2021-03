Le nouveau film « Cherry – Lost Innocence » des frères Russo, avec Tom Holland et Ciara Bravo, est maintenant disponible sur Apple TV+.

Cherry suit le voyage sauvage d’un jeune homme dépossédé de l’Ohio qui rencontre l’amour de sa vie, pour risquer de le perdre en raison d’une série de mauvaises décisions et de circonstances de vie difficiles.

Inspiré par le roman à succès du même nom, « Cherry » met en vedette Tom Holland dans le rôle principal en tant que personnage qui passe de l’abandon de l’université à son service en Irak en tant que médecin militaire, ancré uniquement à son seul véritable amour Emily (Ciara Bravo ). Lorsque Cherry rentre chez lui en tant que héros de guerre, il combat les démons d’un SSPT non diagnostiqué qui se transforme en une spirale de toxicomanie. Après avoir épuisé ses finances, Cherry se livre à des vols de banque pour payer sa dépendance, rompant sa relation avec Emily.

Présenté grossièrement à l’écran par les réalisateurs Anthony et Joe Russo, « Cherry » est décrit comme « une histoire sombre et résolue de passage à l’âge adulte d’un homme en quête universelle d’un but humain et d’une connexion. »

Cherry – Innocence Lost est un film de 2 heures et 20 minutes qui est désormais disponible sur Apple TV+.