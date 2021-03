Apple a déposé quelques brevets relatifs aux innovations technologiques des batteries, dont le but est d’améliorer l’autonomie des iPhone sans avoir à augmenter la taille des appareils.

Le premier brevet, intitulé « Metal Can Battery », envisage de réduire la distance entre les composants d’un appareil électronique. Ces composants entourent une batterie et, avec le système mentionné dans le brevet, une batterie plus grande pourrait être utilisée à l’intérieur d’un iPhone sans avoir à augmenter l’espace interne. Actuellement, l’espace dans les smartphones est gaspillé car les composants peuvent être corrodés ou subir d’autres dommages si la batterie les touche.

Dans le brevet, Apple explique comment elle supprimera l’espace perdu à l’intérieur d’un appareil : en entourant la batterie d’un boîtier rigide ou semi-rigide. Ce boîtier peut rester très proche des composants électroniques sans les endommager. Dans un exemple illustré dans le document, l’électrode est protégée par un boîtier métallique hermétiquement scellé autour de l’électrode au niveau d’une bride. Cela éviterait d’endommager les composants électroniques. Aujourd’hui, la seule solution est de limiter la taille des batteries pour éviter ce type de problème.

Moins de matériau en excès signifie que des batteries plus grosses peuvent être utilisées à l’intérieur des iPhone (mais aussi des iPad) sans se soucier qu’elles endommagent les composants électriques.

Le deuxième brevet concerne un procédé pour aider à déterminer quand l’expansion d’une batterie rechargeable dépasse un certain seuil. Si le gonflement d’une batterie dépasse une quantité prédéterminée, un détecteur d’expansion partagera ces informations avec « une unité de traitement associée » qui apporterait des modifications aux circuits du dispositif pour charger la batterie gonflée à une vitesse plus lente et en utilisant une tension réduite. Cela réduirait la menace potentielle de problèmes plus graves causés par le gonflement de la batterie.

En plus de la notification, un propriétaire d’iPhone qui remarque que la batterie du téléphone prend plus de temps à se charger devra toujours reconnaître cela comme un problème nécessitant le remplacement de la batterie. Le but du brevet est d’éviter des problèmes plus graves, causés par exemple par une éventuelle explosion de l’appareil.