Apple a intenté une action en justice contre Simon Lancaster, un ancien employé qui aurait utilisé sa position au sein de l’entreprise pour voler des informations commerciales confidentielles et les partager avec un journaliste qui publierait plus tard plusieurs « rumeurs » sur les futurs produits Apple.

Simon Lancaster travaille chez Apple depuis plus de dix ans, utilisant son ancienneté pour assister à des réunions très importantes et accéder à des documents qui, selon Apple, « n’entraient pas dans le cadre de ses responsabilités ». L’ancien employé a ensuite partagé des informations secrètes avec un journaliste en particulier, en échange d’une série de faveurs comme la couverture médiatique d’une startup dans laquelle Lancaster avait investi.

Jusqu’au 1er novembre 2019, Lancaster a travaillé chez Apple en tant que responsable des matériaux avancés et architecte de conception de produits et a été impliqué dans plusieurs projets matériels. Son rôle consistait à évaluer les matériaux et à prototyper les innovations pour les futurs dispositifs matériels. Selon les allégations d’Apple, Lancaster a commencé à divulguer des détails confidentiels à son contact à partir du 29 novembre 2018, par SMS, e-mails et appels téléphoniques.

Après avoir démissionné d’Apple, Lancaster a commencé à fournir des informations encore plus confidentielles sur les appareils Apple qu’il avait été contraint de renvoyer après avoir quitté l’entreprise. À plusieurs reprises, l’ancien employé aurait « divulgué des secrets commerciaux spécifiques d’Apple, également obtenus grâce à des activités non autorisées ». Lors de son dernier jour chez Apple, Lancaster aurait téléchargé un nombre considérable de documents confidentiels, puis les aurait partagés avec le journaliste.

La plainte lit également que l’enquête médico-légale sur les appareils qu’Apple avait fournis à Lancaster pour son travail dans l’entreprise montre que l’ancien employé et son « contact » se sont coordonnés pour voler des documents spécifiques et des informations sur les futurs produits de l’entreprise.

« À de nombreuses reprises, le correspondant avait demandé à Lancaster d’obtenir des documents et des informations spécifiques sur les secrets commerciaux d’Apple. À plusieurs reprises, Lancaster a ensuite envoyé au correspondant certains des documents confidentiels demandés à l’aide d’appareils appartenant à Apple. À d’autres occasions, Lancaster a rencontré le correspondant en personne pour lui fournir les informations confidentielles demandées. »

Selon Apple, les informations partagées par Lancaster comprenaient des détails sur « les produits matériels Apple non commercialisés, les modifications inopinées de la fonctionnalité des produits matériels existants et les annonces de produits futurs ». La plainte ne fournit pas de détails sur les produits qui ont été divulgués par Lancaster, mais entre octobre et novembre 2019, il y a eu de nombreuses rumeurs sur les futurs produits Apple.

Comme tous les employés d’Apple, Lancaster a signé un « accord de confidentialité et de propriété intellectuelle » avant d’être embauché. Cet accord interdit le partage d’informations confidentielles et exclusives, et il a lui-même participé à des cours de formation à la sécurité et à des événements sur la conduite des affaires axés sur la prévention des fuites d’informations et de secrets d’affaires.

Maintenant, Apple demande des dommages-intérêts pour les secrets commerciaux volés par Lancaster, dont le montant sera déterminé au cours du procès.