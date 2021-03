Un nouveau brevet Apple révèle comment son futur casque VR pourrait être équipé d’un haut-parleur amovible, pour l’aider à rivaliser avec les meilleurs casques VR du marché.

Le brevet s’intitule « système d’affichage avec un dispositif de sortie audio » et décrit un dispositif VR constitué d’un écran monté sur la tête et d’un dispositif audio, géré par un contrôleur qui alimente respectivement l’audio et la vidéo. Comme le note le brevet, le contenu VR comprend presque toujours à la fois la vidéo et l’audio et ce dernier sera fourni par des écouteurs ou un haut-parleur physiquement séparé de l’unité d’affichage montée sur la tête.

Le brevet ajoute également qu’il y aura une technologie capable de comprendre la position de l’orateur. En mesurant la position, vous pourrez ajuster le volume, l’égalisation ou la plage dynamique du contenu sonore émis par l’appareil en conséquence.

Comme il ne s’agit encore que d’un nouveau brevet, rien ne dit que cette innovation arrivera réellement un jour sur un appareil destiné à la vente. Mais une chose est sûre, Apple travaille bien sur son premier appareil AR/VR, qui devrait voir le jour dans le courant de 2022.