Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rendu hommage au courage et à la force du Japon dans un tweet commémoratif à l’occasion du 10e anniversaire du tsunami de 2011.

C’est en effet aujourd’hui le 10e anniversaire du tremblement de terre qui a frappé l’est du Japon en 2011. Tim Cook a tweeté pour l’occasion le message suivant : « Dix ans après les tragédies dévastatrices dans l’est du Japon le 3/11, nous rendons hommage aux vies perdues. Nous sommes forts avec nos amis et collègues au Japon et admirons leur résilience, leur courage et leur force ». Dans le même temps, les habitants de Fukushima, Iwate et Miyagi ont rendu hommage aux victimes par un moment de silence.

Ten years after the devastating tragedies in Eastern Japan on 3/11, we honor the lives lost. We stand strong with our friends & colleagues in Japan and admire their resilience, courage & strength. 🇯🇵 — Tim Cook (@tim_cook) March 11, 2021

Le 11 mars 2011 à 14h46 heure locale, un séisme de magnitude 9,0 a frappé l’est du Japon, provoquant un tsunami qui a frappé la centrale nucléaire de Fukushima. Ce tsunami a provoqué plus de 18 000 morts et plus de 600 blessés. Une décennie plus tard, le taux de radioactivité dans la zone est toujours très élevé, à tel point que la zone reste interdite.