Les histoires d’Apple Watch qui sauvent la vie des gens sont de plus en plus fréquentes. Cette fois, la smartwatch Apple a aidé un homme tombé dans une rivière gelée aux États-Unis.

William Rogers est un maître du patinage sur glace avec des années d’expérience, mais cela ne l’a pas empêché de tomber dans la rivière Salmon Falls à Somersworth New Hampshire lorsque la glace s’est brisée sous ses pieds. Rogers est resté dans l’eau pendant plusieurs minutes sans pouvoir remonter à la surface, mais heureusement il n’a pas paniqué et a pu utiliser son Apple Watch pour appeler à l’aide.

« La première chose que j’ai faite a été d’essayer de me relever, sachant que je devais sortir de l’eau le plus rapidement possible. Il n’y avait personne aux alentours et je ne pouvais pas atteindre mon téléphone. Je suis resté dans l’eau pendant plusieurs minutes avant le début de l’hypothermie. Je me souviens m’être dit : » OK, ne panique pas. Ne paniquez pas. Pense aux options dès maintenant « . »

Bien que l’homme n’ait pas pu atteindre son téléphone, il s’est souvenu qu’il avait son Apple Watch au poignet et qu’il pouvait profiter de la fonction SOS, qui vous permet d’appeler à l’aide en appuyant sur le bouton latéral et en le maintenant enfoncé.

« Je leur ai dit que j’avais probablement 10 minutes et que je ne pourrais pas répondre. Heureusement, après 5 minutes, les pompiers sont arrivés et m’ont sauvé la vie. Je dois tous les remercier, mais aussi mon Apple Watch. Sans cet appareil, je n’aurais pas pu appeler à l’aide. »

Rappelez-vous que l’Watch dispose d’une fonction « Appel d’urgence » qui appelle automatiquement à l’aide par commande vocale Siri, lorsqu’une chute soudaine est détectée ou en maintenant le bouton latéral enfoncé.