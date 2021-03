Apple a été la première à utiliser une puce 5 nm l’année dernière, mais selon les dernières informations, la société a déjà discuté des futures puces 2nm avec TSMC.

L’iPhone 12 et l’iPad Air 4 sont équipés de la puce A14 Bionic fabriquée par TSMC avec un processus de fabrication de 5 nanomètres. Grâce à ce processus de production, il a été possible d’insérer 134 millions de transistors dans un millimètre carré, une amélioration de 49% par rapport au précédent A13 Bionic. TSMC lancera cette année la production des premières puces avec un processus de production de 3 nanomètres. Attendues en 2022, elles devraient garantir 25 à 30% de consommation d’énergie en moins, tout en offrant 10 à 15% de performances en plus.

Bien que ces puces ne soient pas encore une réalité, Apple et TSMC réfléchissent déjà à l’avenir. Les deux sociétés ont déjà discuté de la préparation du site et de la R&D liés à la fabrication des puces 2 nm. D’ici 2024, nous pourrions voir les premiers iPhone équipés de ces puces.

Cependant, en plus de parler des futures puces de 2 nanomètres, Le rapport a également fait le point sur un problème assez grave qui nuit à la production à court terme. Bientôt, la plus grande usine de puces basée à Taiwan pourrait manquer d’un « composant » clé nécessaire à la fabrication des puces : l’eau.

Bloomberg a déclaré que l’industrie des semi-conducteurs à Taïwan ne dispose que de réserves d’eau suffisantes pour maintenir les usines en fonctionnement jusqu’en mai. Le pays est confronté à la pire sécheresse depuis 56 ans et le seul espoir est que les pluies de mousson puissent arranger les choses. TSMC a déjà réduit l’utilisation de l’eau et commandé de petits camions-citernes pour tenter d’atténuer la situation. Cependant, si la quantité de pluie qui tombe normalement au printemps et en été ne tombe pas à Taiwan, TSMC pourrait avoir plusieurs problèmes de production.

Pourquoi le manque d’eau est-il lié aux puces ?

La réponse à cette question est très simple. La création d’un circuit intégré sur une tranche de 30 cm (presque 12 pouces) nécessite l’utilisation de 2 200 litres d’eau. La ville de Hsinchu, domicile de TSMC, n’a vu que la moitié de la quantité de pluie tombée en 2020 par rapport à l’année précédente. Grâce aux méthodes de conversation, Taiwan dispose actuellement de 701 millions de tonnes d’eau, ce qui lui donne une chance de tenir jusqu’en mai. En règle générale, 16 à 17 milliards de tonnes d’eau sont utilisées dans le pays chaque année.