Après l’iPhone Rear System pour l’iPhone 12 et le 12 mini, il est désormais proposé aux iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max.

Apple a récemment informé les Apple Store et les centres de service agréés qu’il est désormais possible de remplacer uniquement la vitre arrière de l’iPhone 12 Pro et du 12 Pro Max en cas de dommage. Jusqu’à présent, il était nécessaire de remplacer l’ensemble de l’unité dont la partie arrière était endommagée.

Apple a en effet rendu son « iPhone Rear System » disponible pour les modèles iPhone 12 Pro et Pro Max, grâce auquel l’assistance ne peut remplacer que l’arrière endommagé. Cette pièce de rechange intègre tous les composants, à l’exception de la caméra arrière, et est désormais également disponible pour l’iPhone 12 Pro.

Cela signifie que si un client a un iPhone 12 Pro avec une vitre arrière cassée, il peut se rendre dans un Apple Store et ne faire remplacer que la pièce endommagée, sans avoir à attendre l’arrivée d’une unité de remplacement. La seule exigence est que l’écran et l’appareil photo de l’iPhone ne soient pas endommagés.

Dans sa note, Apple a réitéré que cela est lié aux efforts de l’entreprise pour réduire l’impact sur l’environnement.