Le populaire gestionnaire de mots de passe 1Password a reçu une nouvelle mise à jour qui introduit la prise en charge native des nouveaux Mac dotés de puces M1.

La version 7.8 de 1Password, publiée aujourd’hui pour tous les utilisateurs, introduit la prise en charge de la plate-forme Apple Silicon, ce qui signifie que l’application peut désormais profiter pleinement des performances et de l’efficacité des puces M1.

« Nous avons travaillé dur sur de nombreux correctifs et améliorations du gestionnaire de mots de passe préféré de tout le monde. De plus, dans ce qui sera certainement l’année d’Apple Silicon, nous sommes heureux d’annoncer que 1Password fonctionne désormais en mode natif sur les derniers processeurs et matériels d’Apple. Nous avons été incroyablement impressionnés par la vitesse et l’efficacité des nouveaux Apple Silicon Mac et avons hâte de voir les futures implémentations de cette puce. »

Alors que les nouveaux Mac équipés de la puce M1 sont capables d’émuler des applications x86 via Rosetta 2, il est intéressant de noter à quel point les développeurs travaillent dur pour mettre à jour leurs applications avec la prise en charge native d’Apple Silicon.

1Password 7.8 pour macOS est désormais disponible en tant qu’application universelle, afin que les utilisateurs puissent télécharger la même application et l’exécuter sur les Mac Intel et M1. La mise à jour est disponible au téléchargement pour les utilisateurs de 1Password qui exécutent la version autonome de l’application directement depuis le site officiel. La version disponible sur le Mac App Store devrait être mise à jour prochainement.