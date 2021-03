Apple a signé un accord pour louer un espace à Cork, en Irlande, où de nouveaux bureaux seront créés pour l’entreprise.

Les nouveaux bureaux sont situés dans le nord de la ville de Cork, où Apple est présente depuis plus de 40 ans à divers endroits. L’immeuble de 3 350 mètres carrés est situé près de la gare de Kent et accueillera entre 350 et 400 employés.

L’accord signé par Apple comprend également une option pour occuper un espace supplémentaire au sein du bâtiment dans les années à venir. La superficie totale de la propriété est d’environ 9 000 mètres carrés, avec des permis de construire à la fois des magasins et des hôtels.

Apple aurait voulu signer l’accord ces derniers mois, mais la crise sanitaire a ralenti les plans qui vont désormais déboucher sur la construction de ces nouveaux bureaux.