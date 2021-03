OTOY a annoncé que son logiciel de rendu Octane X est maintenant disponible sur macOS en tant qu’application gratuite.

Voici la déclaration officielle :

« OTOY Inc. est ravi de publier la nouvelle application Octane X, disponible aujourd’hui gratuitement sur le Mac App Store, pour apporter toutes les fonctionnalités autonomes d’Octane X Enterprise à chaque Mac exécutant macOS Big Sur.

La société déploie également deux nouvelles offres exclusives pour les abonnements Prime et Enterprise en tandem avec la nouvelle application, chacune gratuite pendant un an, avec accès à la suite complète d’intégrations de plug-ins dans les principaux outils de création de contenu 3D du secteur, y compris Cinema4D, SketchUp, Maya, Houdini, Blender, Modo, Nuke, Unreal Engine et Unity. »

Le nouveau logiciel Octane X est disponible pour tous les Mac, et les utilisateurs possédant un MacBook Pro, un iMac Pro et un Mac Pro recevront un abonnement Enterprise gratuit pendant un an, y compris RNDR, la première plate-forme de rendu GPU blockchain du secteur. Les autres utilisateurs de Mac, y compris ceux avec Mac M1, recevront un abonnement Prime gratuit pendant un an.

En utilisant la nouvelle application Octane X, les utilisateurs de Mac auront un accès en un clic à tous les outils dont ils ont besoin pour exécuter leur « illustration » sur le réseau RNDR, la première plate-forme de rendu GPU décentralisée du secteur, qui permet de publier leur NFT CryptoArt sur la blockchain.

La nouvelle application est disponible sur le Mac App Store et est optimisée pour les GPU Polaris, Vega et Navi d’AMD, ainsi que pour les GPU SkyLake d’Intel et d’Apple Silicon.