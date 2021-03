Disney+ continue de battre des records sur tous les fronts. Il y a à peine un mois, le service dépassait 95 millions d’abonnés. Un mois plus tard, la société annonce avoir passé le cap des 100 millions d’abonnés payants.

Lors de la conférence des actionnaires, le PDG de la société, Bob Chapek, a salué les formidables résultats obtenus par le service en seulement 16 mois d’activité depuis son lancement officiel. Disney+ a pu en peu de temps atteindre des chiffres importants, un succès qui sera le moteur de l’arrivée de bonnes nouvelles. Dans un communiqué de presse, Bob Chapek a vraiment voulu mettre l’accent sur les projets futurs de l’entreprise, qui visera à faire de mieux en mieux en se concentrant sur le marché du direct-to-consumer.

« L’énorme succès de Disney+, qui a désormais dépassé les 100 millions d’abonnés, nous incite à être encore plus ambitieux en augmentant considérablement nos investissements dans le développement de contenus de haute qualité. Nous avons fixé un objectif de 100 nouveaux titres par an, y compris l’animation, Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic. Notre activité directe aux consommateurs est la priorité absolue de l’entreprise et notre solide catalogue de contenu alimentera la croissance. »