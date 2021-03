Twitter a récemment annoncé la nouvelle fonctionnalité Super Follow qui permettra aux utilisateurs de payer les créateurs de la plateforme pour accéder à un contenu spécial. Aujourd’hui, un dirigeant de l’entreprise a parlé des taxes d’Apple sur l’App Store et de leur impact sur cette nouvelle fonctionnalité.

Interviewé par The Verge, Kayvon Beykpour, responsable des produits grand public de Twitter, a parlé de la nouvelle fonctionnalité Super Follow et de l’App Store. Lorsque Twitter implémentera la fonction Super Follow, il devra donner une commission à Apple et Google, avec un impact significatif sur les revenus de l’entreprise :

« Je penserais différemment dans le contexte de Super Follow, un service qui n’existait pas auparavant. Même si ces 10 $ tombent à 7 $ en raison de frais de 30%, c’est toujours 7 $ de plus que ce que nous ne pouvions pas gagner auparavant sur Twitter. Alors ne vous méprenez pas, j’aimerais que ce soit 10 $ et non 7 $, mais en fin de compte, ce n’est pas quelque chose sur lequel nous avons une influence directe. Donc, ce n’est pas notre objectif de frapper 10 maintenant. »

Pour l’instant, l’objectif principal de Twitter est de faire gagner de l’argent aux créateurs et il n’y a pas de problèmes particuliers avec Apple, Google et les commissions demandées par les différents App Store :

« Je pense que les plates-formes et les magasins d’applications, que ce soit Apple ou Google, ont ces flux de travail et cadres éprouvés que les développeurs peuvent exploiter pour faciliter le déploiement de biens numériques et de paiements intégrés, et cela a un coût. Pour eux, mais il offre également de nombreux avantages qui augmentent la conversion, améliorent la simplicité et réduisent la fraude. Et il y a donc certainement des avantages et des inconvénients. Mais nous ne lions pas la nouvelle fonctionnalité à une seule plate-forme. Finalement, cela fonctionnera sur iOS, Android et le Web. Nous devons donc avoir une vue d’ensemble et un flux de travail qui permettent à tout cela de fonctionner de manière cohérente. »

Finalement, après les nombreuses critiques, il y a aussi ceux qui ne s’opposent pas aux commissions de l’App Store.