Dans une nouvelle vidéo, CNBC a dédié un spécial à Jim Reekes et aux célèbres sons qu’il a créés pour la gamme Mac et l’iPhone.

Lorsque Apple a été poursuivie par les avocats des Beatles après avoir décidé d’entrer sur le marché de la musique avec iTunes (tout en promettant toujours le contraire), la société a été obligée de renommer et de redéfinir certains des sons utilisés sur les Mac pour éviter d’autres conséquences juridiques. Jim Reekes raconte comment le son appelé Sosumi est né de cette même cause :

« J’étais tenté d’appeler ce son « Let it beep » mais évidemment je ne pouvais pas sans risquer d’être à nouveau mentionné. J’ai donc inventé Sosumi Beat pour reproduire ce nom de manière ludique. J’ai dit aux avocats d’Apple que c’était un mot japonais sans implication musicale. C’est moi qui me suis moqué de mes propres avocats, car ce mot ne voulait rien dire ! »

Reekes a également conçu le son de démarrage emblématique du Mac :

« La vérité est qu’à l’époque, l’ordinateur tombait souvent en panne et chaque fois que vous entendiez le son de démarrage, c’était parce que vous rallumiez votre Mac après un problème. J’ai réfléchi à la manière de créer un son « zen » qui aiderait les utilisateurs à oublier le fait qu’ils venaient de redémarrer leur ordinateur, peut-être après avoir perdu beaucoup de travail également. J’ai alors décidé de soumettre l’idée tardivement, afin de forcer les responsables Apple à faire un choix rapide sans laisser ce son passer par des dizaines et des dizaines de révisions et de changements. Il a été immédiatement accepté et mis en œuvre. »

Le son de la caméra de l’iPhone a également été produit par Reekes :

« Lorsque vous prenez une capture d’écran ou prenez une photo, cela sonne pratiquement mon appareil photo. Le son que j’ai extrait de mon Canon AE1 que j’ai depuis que je suis au lycée, est maintenant sur tous les iPhone. Donc, chaque fois que vous prenez une photo, mon appareil photo est là aussi. Ce truc me rend fou, car chaque fois que j’entends quelqu’un prendre une photo avec son iPhone, j’essaye de découvrir qui a volé mon appareil photo ! »