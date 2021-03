Apple a annoncé un accord pluriannuel avec l’activiste et lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai pour créer un nouveau contenu original qui sera diffusé sur Apple TV+.

Apple explique que Malala Yousafzai créera du contenu original pour Apple TV+ via sa société de production Extracurricular. Des documentaires, des séries, des contenus pour enfants et des films d’animation seront réalisés.

Yousafzai a déclaré qu’elle était reconnaissante de l’opportunité de « soutenir les femmes, les jeunes, les écrivains et les artistes pour qu’ils reflètent le monde tel qu’ils le voient ».

Apple soutient depuis longtemps les initiatives de Yousafzai par le biais du Fonds Malala, en parrainant diverses initiatives, notamment l’expansion des opportunités d’éducation pour toutes les femmes au Brésil. Depuis 2013, le Malala Fund s’est associé à d’autres organisations, au secteur privé et aux gouvernements du monde entier pour faire du droit de chaque fille à 12 ans d’éducation gratuite, sûre et de qualité une réalité. Le Gulmakai Network soutient actuellement des programmes en Afghanistan, au Pakistan, au Liban, en Turquie et au Nigéria.

En 2012, les talibans ont tenté d’assassiner Yousafzai alors qu’elle n’avait que 15 ans, car la jeune fille avait tenté d’accéder à l’école et à une bonne éducation. Yousafzai a miraculeusement survécu à une balle dans la tête alors qu’il rentrait chez elle dans un bus scolaire ordinaire. Depuis lors, Yousafzai continue de plaider pour l’accès de plus en plus grand des filles à l’éducation. En 2014, Malala Yousafzai est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix.