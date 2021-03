Un bug iCloud a empêché une utilisatrice d’accéder à son compte, à cause de son nom de famille « True ».

Rachel True s’est plainte sur Twitter en expliquant être dans l’incapacité d’accéder à son compte iCloud depuis maintenant six mois, en raison d’un problème de codage. Lorsque Rachel tente d’accéder à iCloud, le service plante et un message l’informe qu’ « il n’est pas possible de définir la valeur réelle à la propriété de la natalité ».

Apparemment, iCloud interprète le nom de famille « True » comme une variable booléenne, plutôt qu’une chaîne de texte. Rachel a alors contacté le support d’Apple en vue de trouver une solution. Après plusieurs heures au téléphone, l’assistance d’Apple n’a pas été en mesure de l’aider, et aucune solution n’a encore été trouvée. La seule chose est que ce soit un bug et Rachel pourrait bien être récompensée par Apple pour l’avoir découvert et rapporté.

Au final, il n’est pas exclu que cette mésaventure lui permette de repartir avec quelques centaines de dollars.