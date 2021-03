In With The Devil est future mini-série Apple TV+ composée de 6 épisodes dans laquelle on retrouvera les acteurs Ray Liotta et In With The Devil est future mini-série Apple TV+ composée de 6 épisodes dans laquelle on retrouvera les acteurs Ray Liotta et Taron Egerton..

Cette série produite par Apple sera une adaptation de l’autobiographie du même nom écrite par James Keene, avec la collaboration de Hillel Levin. Egerton jouera un footballeur connu et prometteur, condamné à 10 ans de prison. Pour obtenir une réduction de peine, le procureur propose à Keene d’approcher un détenu en prison pour meurtre et soupçonné d’avoir tué dix-neuf autres femmes. Dans la série écrite par Dennis Lehane et réalisée par Michael R. Roskam, Ray Liotta incarnera le père de Keene, ancien policier et pompier de Kankakee.

Le livre, publié depuis dix ans maintenant, a été plusieurs fois au centre de projets cinématographiques jamais vraiment incisifs. Grâce à Apple, il sera donc possible de profiter très prochainement de ce qui promet d’être une mini-série intéressante à regarder.

Malheureusement, Apple n’a encore partagé aucune date de sortie de « In With The Devil » sur Apple TV+.