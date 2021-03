Depuis quelques jours, Apple affiche sur son site que l’actuel iMac Pro est disponible « Dans la limite des stocks disponibles. », ce qui nous laissait penser à un possible nouvel iMac Pro 2021. Seulement, Apple vient de confirmer qu’aucun nouveau modèle de ce Mac ne sortira à l’avenir.

Apple affirme que le dernier iMac 27 pouces sorti en août est le choix préféré de la grande majorité des utilisateurs professionnels qui aiment la gamme iMac. D’ajoute que les clients qui cherche davantage de performances et d’évolutivité peuvent opter pour le Mac Pro.

Le dernier iMac 27 pouces dispose d’un écran 5K avec True Tone et d’une option de verre nanostructuré, avec jusqu’à 10 processeurs Intel Core i9 10 cœurs de 10e génération, 128 Go de RAM, 8 To de stockage, une carte graphique AMD Radeon Pro 5700 XT, une option Gigabit Ethernet 10, une caméra haute résolution 1080p, des haut-parleurs et des microphones améliorés, et plus encore.

Alors que cet iMac de 27 pouces basé sur Intel arrive en fin de vie, des rumeurs suggéraient qu’un nouvel iMac avec un design similaire au Pro Display XDR pouvait arriver d’ici la fin de l’année, et lequel aurait été équipé de processeurs Apple Silicon. Au final, il n’en est rien. Pour le moment, Apple fait le choix de ne pas commercialiser de nouvel iMac Pro.