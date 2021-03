Après « Ultimate Rivals: The Rink », un nouveau titre de la série de jeux sportifs arrivera sur Apple Arcade d’ici la fin de l’année : « Ultimate Rivals: The Court ».

Ultimate Rivals: The Rink est l’un des titres sportifs les plus populaires sur Arcade, mais ce n’était que le premier d’une série de jeux « Ultimate Rivals ». Après le hockey, c’est maintenant au tour du basketball avec Ultimate Rivals: The Court.

Il est impossible de penser à un jeu de basket-ball 3v3 de style arcade et de ne pas l’associer à NBA Jam, notamment parce que dans The Court, nous aurons des dunks exagérés, un gameplay ultra-rapide et même le légendaire commentateur NBA Jam Tim Kitzrow. Dans The Court, les joueurs auront des capacités spéciales associées à d’autres sports, vous verrez donc Javier Baez avec une batte de baseball ou Jamie Benn faire une passe à l’aide d’un bâton de hockey.

Le jeu sera disponible sur Apple Arcade plus tard cette année. En attendant, voici la bande-annonce du jeu :