La durée de vie de la batterie est une priorité pour la plupart d’entre nous, que ce soit sur un smartphone acheté il y a trois ans ou sur un tout nouveau téléphone. Plus votre mobile est ancien, plus il est difficile d’éviter les recharges. Si vous venez d’acheter le nouvel iPhone 12, il existe plusieurs méthodes pour que la batterie dure le plus longtemps possible.

Les conseils ci-dessous s’appliquent aux quatre téléphones de la nouvelle gamme Apple : l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. L’autonomie de la batterie est meilleure sur les grands smartphones. Celle de l’iPhone 12 mini de 5,8 pouces tient 5 heures de moins que l’iPhone 12 Pro Max d’après les tests, par exemple.

Selon Apple, l’iPhone 12 Mini peut supporter 15 heures de lecture vidéo, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro max 17 heures, et l’iPhone 12 Pro Max peut aller jusqu’à 20 heures.

iOS 14

Les nouvelles mises à jour majeures d’iOS ont tendance à arriver avec des bugs de durée de vie de la batterie pour certaines personnes, et iOS 14 n’échappe pas à la règle. Pour rappel, iOS 14.2 provoquait lors de sa sortie une décharge inexpliquée de la batterie sur plusieurs modèles, dont l’iPhone 12.

Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose à propos de ces bugs causés par iOS. Apple propose généralement un correctif assez rapidement. Si une mise à jour logicielle récente a réduit la durée de vie de la batterie, une recherche rapide sur le Web devrait suffire pour savoir si d’autres personnes rencontrent des problèmes similaires.

Parfois, la communauté des utilisateurs ou Apple publie des astuces pour rétablir l’autonomie de votre batterie en attendant qu’une nouvelle mise à jour logicielle soit déployée. Dans le cas d’iOS 14.2, par exemple, certains utilisateurs ont signalé que la désactivation de la 5G ou du Bluetooth était suffisante pour résoudre le problème. S’il n’y a pas de communiqué officiel d’Apple à propos d’un problème sur iOS, des sites comme Reddit peuvent être très utiles.

5G

La 5G promet des vitesses de téléchargement ultra-rapides, et une bien meilleure qualité de réseau (pour que votre téléphone puisse continuer à fonctionner dans les stades et lors de concerts), mais peut aussi altérer l’autonomie de la batterie du mobile . Apple dit que l’utilisation de la 5G est « optimisée » pour préserver votre batterie autant que possible, mais si vous n’avez pas besoin des avantages de la 5G, ou si cela va prendre beaucoup de temps avant son déploiement dans votre région, vous pouvez revenir à la 4G.

Si votre iPhone 12 a du mal à se connecter à un réseau cellulaire, il va travailler dur pour cela, ce qui peut vider considérablement la batterie. Si vous savez que la force du signal sera faible ou variable (dans le métro ou dans la campagne par exemple), vous pouvez activer le mode avion pendant certaines périodes pour économiser la batterie.

Activité des applications

Si vous voulez vraiment utiliser votre iPhone 12 aussi longtemps que possible entre les recharges, il est conseillé de vérifier si des applications ne sont pas trop énergivores. Si vous ouvrez Réglages sur votre téléphone et choisissez Batterie, vous verrez les applications qui déchargent le plus la batterie. Vous pouvez le vérifier sur la base des dernières 24 heures ou des 10 derniers jours.

De toute évidence, les applications que vous utilisez le plus souvent vont épuiser le plus la batterie, mais vous pourriez repérer des anomalies. Appuyez sur Afficher l’activité en haut de la liste pour basculer entre l’autonomie de la batterie utilisée par chaque application et le temps que vous avez passé dessus.

Mode économie d’énergie

Le mode économie d’énergie sur l’iPhone a été introduit avec iOS 9 et vous serez invité à l’activer lorsque la batterie de votre appareil tombera à 20%. Il supprime certains processus en arrière-plan, désactive quelques effets visuels, désactive la 5G (sauf pour le streaming vidéo), et arrête les téléchargements automatiques, entre autres.

Si vous savez que vous allez être loin d’un chargeur sans fil pendant une période prolongée, vous pouvez toujours activer manuellement le mode économie d’énergie. Ouvrez Réglages, puis choisissez Batterie et Mode économie d’énergie. Vous pouvez l’activer quand vous le souhaitez, mais il se désactivera automatiquement si votre téléphone est en cours de chargement et dépasse 80%. Vous pouvez également ajouter un raccourci au Centre de contrôle de l’iPhone 12, pour un accès facile.

Options d’affichage et autres paramètres

La luminosité de l’écran est importante : si vous allez dans Luminosité et affichage depuis Réglages, vous pouvez gérer la luminosité de l’écran et passer en mode sombre si vous le souhaitez. Il est également conseillé de réduire le temps avant verrouillage automatique afin que votre écran soit allumé le moins longtemps possible lorsque vous ne l’utilisez pas.

En outre, l’utilisation intensive du GPS met également la batterie à rude épreuve. Si vous allez dans Confidentialité puis Services de localisation dans Réglages, vous pouvez limiter l’utilisation du GPS à certaines applications en particulier. Enfin, empêchez votre iPhone 12 de détecter « Hey Siri » dans Réglages puis Siri et recherche peut également améliorer son autonomie !