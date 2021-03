Apple a relâché de nouvelles mises à jours de Final Cut Pro, iMovie, Motion et Compressor avec quelques nouvelles fonctionnalités mineures, en plus d’améliorations de stabilité et de performances.

iMovie 10.2.3 pour Mac bénéficie d’une variété d’optimisations et de corrections de bogues:

Corrige les éventuels problèmes suivants liés à l’importation à partir d’iMovie pour iOS :

Les polices sont susceptibles de changer lors de l’utilisation des styles de titre Glisser et Chromatique.

Les titres plus longs peuvent se réagencer sur deux lignes au lieu d’une.

Les filtres risquent d’être supprimés des plans.

Certains projets peuvent ne pas s’importer.

Corrige l’affichage de changement de nom d’événement en présentation Tous les événements, où l’affichage du même nom peut s’avérer incorrect pour un autre événement.

Contient des améliorations de la stabilité et de la fiabilité.

Dans le cas de Final Cut Pro 10.5.2, Apple note seulement des améliorations de stabilité et de fiabilité.

Pour Motion 5.5.1, la mise à niveau ajoute de nouvelles fonctionnalités ainsi que des optimisations et des correctifs :

Ajoute une nouvelle option Autoréduction à l’onglet Présentation du texte dans l’inspecteur, pour réduire automatiquement le texte de sorte à le faire tenir dans une présentation en paragraphe, en défilement vertical ou en défilement horizontal.

Inclut des affinements de l’interface dans macOS Big Sur.

Contient des améliorations de la stabilité et de la fiabilité.

Enfin, Compressor 4.5.2 propose de nouveaux paramètres de proxy HEVC et des améliorations de l’interface utilisateur, ainsi que des corrections de bugs et d’autres améliorations :