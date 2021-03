Dear… est l’une des séries Apple TV+ les moins connues qui pourtant offre une approche rafraîchie des documentaires biographiques. Après la première saison mettant en vedette Oprah, Stevie Wonder, Lin-Manuel Miranda, et plus encore, Apple a confirmé son renouvellement de l’émission pour une deuxième saison avec 10 nouveaux épisodes.

Apple a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui :

« Apple TV+ a annoncé aujourd’hui le renouvellement de sa deuxième saison pour sa série non scénarisée inspirante et acclamée « Dear… » de R.J. Coutelier. Cette annonce fait suite aux débuts acclamés par la critique du documentaire à succès mondial d’Apple et Cutler « Billie Eilish: The World’s A Little Blurry ». »

Pour l’heure, Apple n’a partagé aucune date précise quant à la sortie officielle des 10 prochains épisodes, se contentant de dire simplement qu’ils arriveraient « plus tard cette année ». La deuxième saison comprendra des épisodes mettant en vedette les personnalités suivantes :