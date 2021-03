Microsoft a mis à jour Visual Studio Code avec l’ajout du support officiel des puces Apple Silicon, donnant aux développeurs la possibilité d’utiliser le logiciel sans avoir à émuler via Rosetta 2.

Cette version 1.54 comprend de nombreuses améliorations et mises à jour. Microsoft affirme qu’avec la prise en charge native de « Apple Silicon », les utilisateurs de Mac mini, MacBook Air et Macbook Pro M1 remarqueront de meilleures performances et une meilleur autonomie de la batterie.

De plus, Visual Studio Code 1.54 devient également une application universelle, de sorte que les utilisateurs de Mac téléchargeront le même fichier, qu’ils utilisent Intel ou Apple Silicon. Dans tous les cas, Microsoft offre aussi aux utilisateurs la possibilité de télécharger la version spécifique de Visual Studio Code sur sa page Téléchargements.